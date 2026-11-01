Cochemerin mit neuem Programm Anna Piechotta überfordert der rasende Puls der Zeit Thomas Esser 01.11.2026, 09:50 Uhr

i Klavierkabarettistin Anna Piechotta schlüpft in ihrem neuen Bühnenprogramm wieder in unterschiedliche Rollen. Thomas Esser

In ihrem neuen Bühnenprogramm widmet sich die Cochemer Klavierkabarettistin spitzzüngig dem überfrachteten Alltag unserer Zeit. Oder mit der Frage: Wie zum Henker gestaltet man einen Kindergeburtstag zuckerfrei?

„Ich kommt nicht mehr mit!”, propagiert die mit zahlreichen Kulturpreisen ausgestattete Klavierkabarettistin Anna Piechotta in ihrem neuen Bühnenprogramm. Bei der Premiere im Kulturzentrum Kapuzinerkloster konnte sich die gebürtige Cochemerin über ein ausverkauftes Heimspiel freuen.







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