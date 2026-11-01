In ihrem neuen Bühnenprogramm widmet sich die Cochemer Klavierkabarettistin spitzzüngig dem überfrachteten Alltag unserer Zeit. Oder mit der Frage: Wie zum Henker gestaltet man einen Kindergeburtstag zuckerfrei?
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„Ich kommt nicht mehr mit!”, propagiert die mit zahlreichen Kulturpreisen ausgestattete Klavierkabarettistin Anna Piechotta in ihrem neuen Bühnenprogramm. Bei der Premiere im Kulturzentrum Kapuzinerkloster konnte sich die gebürtige Cochemerin über ein ausverkauftes Heimspiel freuen.