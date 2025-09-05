„Lügen und Vertuschungen, sonst hat diese Frau nichts zu bieten!“ Das ist noch einer der harmloseren Sätze, die bei Facebook über Anke Beilstein, Landrätin von Cochem-Zell, veröffentlicht werden. Was soll das?

In der nächsten Kreistagssitzung am 8. September geht es unter anderem um die Besoldung von Landrätin Anke Beilstein (CDU). Die Fraktionen müssen darüber abstimmen, ob sie von B4 auf B5 hochgestuft wird. Konkret heißt das: Sie soll künftig 10.663 Euro im Monat verdienen statt bisher 10.041 Euro. Schon jetzt ist eine öffentliche Debatte darüber entbrannt, die sich verkürzen lässt auf die Frage: Ist das angemessen angesichts eines 30-Millionen-Euro-Defizits des Kreises Cochem-Zell?

Auch im sozialen Netzwerk Facebook wird die Frage öffentlich diskutiert. Dort ist sich die Mehrheit der „Kommentatoren“ schnell einig: Eine Besoldungserhöhung ist maßlos. Begründet wird das mit Aussagen wie: „ Sie ist ein politisches Eigengewächs der bundesweit tätigen Selbstbedienungsmafia.“ Und: „Die aktuelle repräsentative Diktatur in Europa mit Kaiserin Ursula I. von der Leyen in Brüssel bis hinunter zur Herzogin Anke von Beilstein stellt jede absolute Monarchie der letzten 2000 Jahre in den Schatten.“

i Hinter die Qualität der Facebook-Kommentare zur Besoldungsdebatte im Fall von Anke Beilstein muss man ein ganz großes Fragezeichen machen. Screenshot/Birgit Pielen

Oder auch so: „In Firmen bekommt man mehr Geld für ein Mehr an Leistung, für nachweisbare Erfolge und in seltenen Fällen für Sex mit… naja…“ Ein anderer „Kommentator“ zieht die Parallele zur Krankenhauskrise: „Warum soll diese Person, die sich einen Dreck um die Gesundheit ihrer Bürger schert, auch noch mehr Geld bekommen? So sollte man prüfen, ob nicht eine Rückstufung möglich ist.“

Die Besoldungsdiskussion fällt also just in eine Zeit, in der sich im Kreis Cochem-Zell die Mechanismen von Falschmeldungen hin zu persönlichen Anfeindungen, Bedrohungen und Beleidigungen gut nachzeichnen lassen. Deshalb darf man grundsätzlich die Frage stellen: Was macht das mit einer Gesellschaft? Und was bedeutet das für politisch Handelnde?

i Am Anfang meldeten sich in der Facebook-Gruppe noch Menschen zur Wort, die ihre gute Erfahrungen teilen wollten. Screenshot/Birgit Pielen

Um diese Mechanismen zu verstehen, muss man in Facebook blicken. Das soziale Netzwerk befeuert Misstrauen in politisch Handelnde. Hier wird polarisiert und manipuliert. Je extremer die Position, umso schneller die Verbreitung. Je übler der Vorwurf, umso mehr Applaus durch – zynischerweise – „Likes“. Fernab von Quellenverifizierung oder Faktenchecks dreht das Karussell der Desinformation so schnell, dass einem schwindlig wird. Besonnene oder versöhnende Meinungen werden nicht gehört. Ziel ist die maximale Eskalation.

Ein Beispiel für die Dynamik ist die Facebook-Gruppe „Klinikum Mittelmosel Zell – Unser Krankenhaus muss bleiben“ mit inzwischen 2014 Mitgliedern. Sie wurde im September 2024 in guter Absicht gegründet, nachdem die Schließungspläne des Krankenhauses bekannt geworden waren. Grundsätzlich ist Facebook als höchst demokratisches Medium erdacht worden. Denn hier darf, hier soll jeder seine Meinung äußern können. Doch was ist, wenn diese Meinung plötzlich zum Fakt erhoben wird? Was ist, wenn dieser Fakt auf nachweislich falschen Tatsachen beruht? Was ist, wenn das nie korrigiert wird?

i Schnell machen Gerüchte die Runde. Quelle? Unklar. Irgendjemand hat von irgendjemandem etwas gehört. Stand jetzt wird das Cochemer Krankenhaus 2026 nicht geschlossen. Screenshot/Birgit Pielen

Das lässt sich im Fall von Anke Beilstein gut nachvollziehen. Sie verstand sich als Moderatorin, als sie in der öffentlichen Kreistagssitzung am 10. September 2024 sagte: „Ohne was zu tun, wären aus zwei Patienten zwei Todkranke geworden.“ Damit spielte sie an auf die desolate finanzielle Lage der Krankenhäuser in Zell und Cochem. Beide Träger machten in der Kreistagssitzung deutlich, dass die Kliniken seit Jahren defizitär arbeiten und nicht ausgelastet seien, sodass sie immer wieder Millionenbeträge zuschießen mussten. „Die Fallzahlen sinken, die Kosten können nicht gedeckt werden, wir haben eine Überkapazität an Betten im Kreis Cochem-Zell“, sagte Manfred Sunderhaus von der Dernbacher Katharina-Kasper-Gruppe. „Wir agieren nicht aus einer Position der Stärke, sondern aus einer Position der letzten gemeinsamen Kraft, mit hohen Millionenlücken“, ergänzte Thomas Wagner von der Mariengruppe und betonte: „Es gibt nicht genügend Patienten, um zwei Krankenhäuser im Kreis zu finanzieren.“

Nur: In der Facebook-Gruppe war schnell Anke Beilstein als die Schuldige ausgemacht. Tatsache ist aber, dass der Kreis Cochem-Zell kein Krankenhausträger ist und es nie war. Also kann er auch kein Krankenhaus schließen. Doch fortan wurde die Landrätin als Überbringerin der schlechten Botschaft zum Opfer von massiven Anfeindungen, die zum Teil unter das Strafrecht fielen. Vergleichsweise harmlos sind noch Aussagen wie: „Und wieder grinst unsere Frau Beilstein in die Kamera, als wären damit alle Probleme in der Gesundheitspolitik gelöst“. Oder: „ Lügen und Vertuschungen, sonst hat diese Frau nichts zu bieten!“ „Die Kluft zwischen Vernunft und Politik wird leider immer größer.“ „Gier frisst Hirn! Empathie? Fehlanzeige.“ Die gezielte Herabwertung wird zum System. Statt sachlicher Debatte ist fortwährende Beleidigung die Strategie. Eine Landrätin wird öffentlich zur Zielscheibe von Hass und Häme – und steht ziemlich allein auf weiter Flur. Kein einziger Kommunalpolitiker bezieht öffentlich Stellung für sie. Kein einziger verteidigt sie. Zu groß ist die Angst, selbst zum Opfer zu werden. Zu groß ist die Angst, in der Facebook-Gruppe demontiert zu werden – und sich nicht wehren zu können. Statt Haltung macht sich Hilflosigkeit breit.

i Das Beispiel aus der Facebook-Gruppe zeigt, wie die Debatte aus dem Ruder läuft. Screenshot/Birgit Pielen. Birgit Pielen

Und nicht nur das sollte Sorge bereiten: Die ungefilterte Häme, die sich durch eine unmoderierte Debatte Bahn gebrochen hat, mündet in ein unqualifiziertes Gegeneinander. Das zeigen folgende Beispiele: „Der deutsche Staat weiß ja nicht wohin mit dem Geld, deswegen bekommt es das Ausland.“ „ Es ist einfach unfassbar, dass überall Geld für Sinnloses ausgegeben wird, während hier Menschen im Stich gelassen werden.“ „Keine Stimme den Parteien, die unser Gesundheitswesen seit 30 Jahren systematisch kommerzialisieren und somit ruinieren: keine Stimme also für CDU, SPD, FDP, Grüne!“ Man ahnt es schon: Hier gibt es kostenlose Parteipropaganda für die AfD.

Die AfD ist es schließlich auch, die sich gegen die Höherbesoldung von Anke Beilstein sperrt – obwohl sie im Kommunalrecht ausdrücklich vorgesehen ist und nur bei Fehlverhalten im Amt verweigert werden könnte. Doch dieses Fehlverhalten liegt nicht vor. Deshalb haben die Fraktionen von CDU, SPD, FWG, Grünen und FDP vor der Kreistagssitzung am 8. September bereits signalisiert, dass sie grünes Licht geben werden. Das hohe Defizit des Kreises, auf das die AfD verweist, hat Anke Beilstein nicht verschuldet. Sie hat es von ihrem Vorgänger übernommen.

Übrigens: Die AfD-Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla haben Anfang Juli die eigenen Bezüge von monatlich 6.000 auf 12.000 Euro mit sofortiger Wirkung erhöht. Diese Summe erhalten sie zusätzlich zu ihrer üblichen Abgeordnetendiät, die ebenfalls zum 1. Juli auf rund 12.000 Euro angestiegen ist. Begründet wurde die üppige Erhöhung auch als Entschädigung für Anfeindungen im privaten Bereich. Noch Fragen?

Als vorläufige Erkenntnis bleibt: Bei sensiblen (kommunal-)politischen Themen werden Mandatsträger in sozialen Netzwerken, vornehmlich bei Facebook, über Spott, Schuldzuweisungen oder Skandalisierung bewertet statt über Inhalte. Meinung wird als Tatsache wahrgenommen und als Narrativ in die Welt gejagt. Journalismus gilt als parteiisch oder unehrlich. Politische oder staatliche Institutionen werden als gesteuert delegitimiert.

Dabei ist die kommunale Ebene das Fundament demokratischer Kultur. Kann sich jedoch in sozialen Netzwerken die Lüge ungehindert verbreiten, scheitert die Demokratie an der Basis.