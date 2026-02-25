Beim Empfang Wirtschaft und Tourismus Cochem-Zell ging es um die Rolle von Führungskräften in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten. Referent Heiko Weckmüller von der Hochschule Koblenz hat drei Schlagworte zum Thema im Gepäck.
Lesezeit 2 Minuten
Hohe Energiekosten, Handelskonflikte und allgemein unsichere Zeiten stellen Unternehmen derzeit vor große Herausforderungen. Die Angst um Arbeitsplätze und eine sichere Altersvorsorge sind vor allem für junge Menschen ein Thema. Wie Führungskräfte in Unternehmen dieser Situation begegnen und wie sie Beschäftigten Sicherheit geben können, darüber hat Heiko Weckmüller, Professor und Vizepräsident der Hochschule Koblenz, beim Wirtschaftsforum ...