37-Jähriger aus Bad Bertrich
Angeklagter schwänzt Prozess – und landet in Haft
Zur Verhandlung ist der Angeklagte aus Bad Bertrich zwar nicht erschienen, wohl aber kurze Zeit später bei der Polizeiinspektion
Ein 37-Jähriger aus Bad Bertrich erschien nicht zu seiner Verhandlung am Amtsgericht Cochem. Der Richter reagierte mit Fahndungsbeschluss und Haftbefehl. Nur kurze Zeit später meldete sich der Angeklagte bei der Polizei.

Zur Verhandlung am Amtsgericht Cochem erschien der 37-jährige Angeklagte nicht. Der Richter erließ kurzerhand einen Fahndungsbeschluss und einen Haftbefehl. Schon kurze Zeit später stand der Angeklagte aus Bad Bertrich dann bei der Polizeiinspektion Cochem vor der Tür.

