Prozess in Daun Angeklagte will während der Bluttat geschlafen haben 12.05.2026, 16:00 Uhr

i Die ehemalige Lebensgefährtin des ermordeten Dauner Arztes Steffen Braun muss sich ab heute erneut vor dem Trierer Landgericht verantworten. Wir zeigen den Prozessauftakt. Rolf Seydewitz

Die ehemalige Lebensgefährtin des ermordeten Dauner Arztes Steffen Braun muss sich seit Donnerstag erneut vor dem Trierer Landgericht verantworten. War die erste Bestrafung der Frau zu lasch?

Die ehemalige Lebensgefährtin des ermordeten Dauner Arztes Steffen Braun hat bestritten, in angebliche Pläne zur Tötung des Mediziners eingeweiht gewesen zu sein. „Ich habe mit den Jungs nicht abgemacht, Steffen zu töten“, sagte die 37-Jährige am Donnerstagvormittag im Revisionsprozess am Trierer Landgericht.







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