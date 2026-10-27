Mission von Insa Thiele-Eich Angehende Astronautin eröffnet Klimawoche in Cochem Birgit Pielen 27.10.2026, 15:00 Uhr

i Insa Thiele-Eich absolvierte von August 2017 bis November 2020 eine theoretische und praktische Raumfahrt-Grundausbildung. Ihr Vater ist der deutsche ESA-Astronaut Gerhard Thiele. Ingo Wagner. picture alliance/dpa

Klimaforschung trifft Raumfahrt: Die angehende Astronautin Insa Thiele-Eich eröffnet am 2. November die Klimawoche in Cochem. Was ist ihre Mission?

Was verändert sich, wenn man die Erde aus dem Weltall betrachtet? Für die Meteorologin, Klimaforscherin und angehende Astronautin Dr. Insa Thiele-Eich ist die Perspektive der Raumfahrt mehr als ein ungewöhnlicher Blickwinkel. Sie verdeutlicht, wie verletzlich die Atmosphäre ist, wie begrenzt die Ressourcen unseres Planeten sind und wie sehr die Menschen aufeinander angewiesen sind.







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