Andreas Burg ist neuer Pfarrer von Zell 

Mit einem feierlichen Gottesdienst ist Andreas Burg als neuer Pfarrer der Pfarrei Zeller Hamm in sein Amt eingeführt und damit in eine lebendige Gemeinschaft aufgenommen worden. Zahlreiche Gläubige aus den zehn zur Pfarrei gehörenden Orten nahmen an der Feier in der Zeller Pfarrkirche St. Peter teil.

Pfarrer Tamil Selvan Joseph aus Blankenrath, Kaplan Dimil Methew und Diakon Markus Engel, die beide zum Pastoralteam der Pfarrei Zeller Hamm gehören, sowie Pfarrer Marco Hartmann aus Waldbreitbach, der vorherigen Wirkungsstätte von Andreas Burg, zelebrierten zusammen mit Burg den Gottesdienst.

Bei der Einführung eines neuen Pfarrers werden stets symbolische Handlungen vollzogen: die Übergabe des Priestersitzes, die Übergabe des Ambos, die Übergabe des Taufbeckens und die Übergabe des Altares.

Der feierliche Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt vom Kirchenchor Pünderich, der aus der Missa 4 You(th) das Kyrie, Credo, Agnus Dei und Benedictus sang. Außerdem trug der Familienchor Zell weitere geistliche Gesänge vor.

Amtseinführung nach eineinhalb Jahren Vakanz

Die Stelle des Pfarrers der katholischen Pfarrei Zeller Hamm war insgesamt eineinhalb Jahre vakant. Nachdem Pfarrer Thomas Hüsch, Nachfolger von Paul Diederichs, nur wenige Monate im Dienst war. Er konnte wegen einer Erkrankung das Seelsorgeamt nicht mehr weiterführen. Zum Pfarrverwalter der Pfarreiengemeinschaft Zeller Hamm wurde deshalb seit der Erkrankung von Hüsch Pater Matthias Brenken aus Springiersbach eingesetzt. Brenken wurde für seinen außergewöhnlichen und stets freundlichen Einsatz mit viel Applaus bedacht.

„Wir sind Menschen und haben Fehler und Schwächen, aber ebenso Begabungen und Stärken.“

Andreas Burg, Pfarrer

Die Vorsitzende der Pfarreiengemeinschaft Zeller Hamm, Gabi Laskowski-Reis, hieß Andreas Burg willkommen und sagte: „Sie können etwas bewegen, die Kirche braucht einen neuen Aufbruch. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.“ Pfarrer Burg erinnerte in seiner Predigt daran, dass er schon in den meisten Kirchen der Pfarrei Zeller Hamm als Pfarrer Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen begleitet habe. Die Erwartungen an ihn seien groß, und er könne sie sicher nicht alle erfüllen. Burg: „Wir sind Menschen und haben Fehler und Schwächen, aber ebenso Begabungen und Stärken.“

i Empfang nach dem Gottesdienst im Zeller Pfarrheim bei Kaffee und Kuchen. Winfried Simon. RZ

Grußworte sprachen der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Zell, Jürgen Hoffmann, und der evangelische Pfarrer von Zell-Bad Bertrich-Blankenrath, Thomas Werner.

Andreas Burg ist seine neue Pfarrei nicht fremd. Er ist ganz in der Nähe aufgewachsen, besuchte in Reil in die Grundschule, ging später aufs Gymnasium in Traben-Trarbach, wo er im Jahr 2000 das Abitur machte. Im gleichen Jahr trat er ins Priesterseminar in Trier ein und begann mit dem Studium der Theologie. Nach der Unterbrechung durch den Zivildienst schloss er als Diplom-Theologe das Studium im Jahr 2007 ab und begann noch im selben Jahr seine praktische Ausbildung als Pastoralpraktikant in Saarbrücken.

Ehrenamtlich bei der Feuerwehr aktiv

Im Dezember 2008 wurde er durch Bischof Stephan Ackermann zum Diakon geweiht und arbeitete anschließend ein halbes Jahr als Diakon in Saarbrücken bis er am 4. Juli 2009 von Bischof Ackermann zum Priester geweiht wurde. Danach war Andreas Burg drei Jahre als Kaplan in der Pfarrei St. Ludwig Herz Jesu Spiesen-Elversberg und anschließend für weitere drei Jahre als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Mendig. 2015 übernahm er die Pfarrerstelle in Waldbreitbach-Niederbreitbach-Kurtscheid.

Seit seiner frühen Jugend ist Burg aktiver Feuerwehrmann. In all seinen Einsatzstellen hat er sich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. In den vergangenen Jahren hat er darüber hinaus in der Koordination der Notfallseelsorge im Landkreis Neuwied mitgearbeitet. Die Ernennung zum Pfarrer der Pfarrei Zeller Hamm gilt zunächst für sechs Jahre.