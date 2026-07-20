Briedel feiert und rudert Anastastia erlebt das Weinfest erstmals als Königin Winfried Simon 20.07.2026, 11:06 Uhr

i Die neuen Weinmajestäten von Briedel von links nach rechts: Bacchus Alex, Weinkönigin Anastasia und Weinprinzessin Lisa. Winfried Simon. RZ

Selbst Briedels Weinkönigin von 1959 ließ es sich nicht nehmen, auf dem Weinfest des Moselortes vorbeizuschauen. Auf dem Festwochenende wurde mal wieder gekrönt, gerudert und gezündet – im positiven Sinn natürlich.

Anastasia Münick ist die neue Weinkönigin von Briedel. Sie darf nun zwei Jahre den rund 900 Einwohner zählenden Moselort mit Herz repräsentieren und bei Veranstaltungen das Briedeler Herzchen noch bekannter machen, als es ohnehin schon ist. Ihre Vorgängerin Alina Buhs, die beim Weinfest in Briedel mit viel Lob und Beifall verabschiedet wurde, setzte ihr vor zahlreichen Besuchern die Krone auf.







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