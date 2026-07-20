Briedel feiert und rudert
Anastastia erlebt das Weinfest erstmals als Königin
Die neuen Weinmajestäten von Briedel von links nach rechts: Bacchus Alex, Weinkönigin Anastasia und Weinprinzessin Lisa.
Die neuen Weinmajestäten von Briedel von links nach rechts: Bacchus Alex, Weinkönigin Anastasia und Weinprinzessin Lisa.
Winfried Simon. RZ

Selbst Briedels Weinkönigin von 1959 ließ es sich nicht nehmen, auf dem Weinfest des Moselortes vorbeizuschauen. Auf dem Festwochenende wurde mal wieder gekrönt, gerudert und gezündet – im positiven Sinn natürlich.

Lesezeit 2 Minuten
Anastasia Münick ist die neue Weinkönigin von Briedel. Sie darf nun zwei Jahre den rund 900 Einwohner zählenden Moselort mit Herz repräsentieren und bei Veranstaltungen das Briedeler Herzchen noch bekannter machen, als es ohnehin schon ist. Ihre Vorgängerin Alina Buhs, die beim Weinfest in Briedel mit viel Lob und Beifall verabschiedet wurde, setzte ihr vor zahlreichen Besuchern die Krone auf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren