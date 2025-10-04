Hunger, Krieg, Vermisste, aber auch Aufbruch – das Leben in den 40er- und 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts war hart. Winfried Simon hat Frauen und Männer jenseits der 80 aus Pünderich befragt und daraus ein Büchlein zusammengestellt.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist keine 100 Jahre her, und dennoch mutet die Reise, auf die Winfried Simon seine Leser mitnimmt, wie eine Exkursion in eine fremde Welt an. Eine Welt, die heute keiner mehr versteht – vielleicht sollte sie gerade deswegen erhellt werden. Der Pündericher Journalist und Autor hat 13 Frauen und Männer aus seinem Heimatdorf intensiv befragt, wie deren Kindheit in den 40er- und zu Beginn der 50er-Jahre gewesen ist.