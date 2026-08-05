Campen an der Mosel statt Hotelurlaub am Meer: Doch was, wenn die Temperaturen immer höher klettern? Vom Schwimmen in der Mosel wird schließlich abgeraten. Manche Campingplätze haben eine bessere Lösung: eigene Schwimmbäder.
Lesezeit 2 Minuten
Camping an der Mosel: Für viele ist das die Idylle schlechthin. Ob im Campingwagen, Wohnmobil oder im Zelt – bis die Mittagshitze im Hochsommer das Zelt in eine finnische Sauna verwandelt. Vom Schwimmen in der Mosel raten viele Stellen ab, immerhin ist der Fluss ein Fließgewässer.