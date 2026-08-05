Pools und Palmen
An diesen Campingplätzen an der Mosel gibt’s Abkühlung
Eines der Highlights des Campingplatzes ist der beheizte Pool.
Eines der Highlights des Campingplatzes ist der beheizte Pool.
Annika Wilhelm

Campen an der Mosel statt Hotelurlaub am Meer: Doch was, wenn die Temperaturen immer höher klettern? Vom Schwimmen in der Mosel wird schließlich abgeraten. Manche Campingplätze haben eine bessere Lösung: eigene Schwimmbäder.

Lesezeit 2 Minuten
Camping an der Mosel: Für viele ist das die Idylle schlechthin. Ob im Campingwagen, Wohnmobil oder im Zelt – bis die Mittagshitze im Hochsommer das Zelt in eine finnische Sauna verwandelt. Vom Schwimmen in der Mosel raten viele Stellen ab, immerhin ist der Fluss ein Fließgewässer.
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