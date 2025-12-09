An der Therme in Bad Bertrich gibt es Parkprobleme

In Bad Bertrich beobachtet ein Anwohner immer wieder, dass die Gäste der Therme den Parkplatz suchen. Besonders das Parkdeck West sei nicht ausreichend genug ausgeschildert, und zudem gebe es abgesperrte Flächen. Das sagt der Ortsbürgermeister dazu.
Wer sich einen entspannten Tag in der Vulkaneifeltherme in Bad Bertrich machen möchte, hat genau zwei Möglichkeiten, vor Ort zu parken: Gäste können sowohl auf dem zugehörigen Parkplatz abgehend von der L103 als auch auf dem Parkdeck West in der Kurfürstenstraße ihr Auto abstellen.