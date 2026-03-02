Zeltingen-Rachtig und Platten An der Mosel steht ein rätselhaftes Geisterhaus Christian Moeris 02.03.2026, 12:00 Uhr

i Ein wahrer Lost Place: Ein ehemaliges Musterhaus für einen Ferienpark an der Mosel zwischen Zeltingen-Rachtig und Platten wurde zu einem Geisterhaus. Der Ferienpark wurde nie gebaut. TV/Christian Moeris

Verlassen und menschenleer: Ein einsames Haus auf einer Kuhwiese nahe Platten erzählt eine Geschichte geplatzter Träume. Zwei Großprojekte scheiterten dort – doch es gibt neue Pläne.

Platten/Zeltingen-Rachtig. Es ist ein Rätsel: Wer auf der alten B 50 von Platten in Richtung Zeltingen-Rachtig unterwegs ist, der sieht links auf den Feldern ein Einfamilienhaus stehen – weitab von der Straße und fern von jeder Siedlung. Auch wenn man schon viele Male daran vorbeigefahren ist, stellt sich einem immer wieder die gleiche Frage: Warum steht dort auf weiter Flur mutterseelenallein ein Wohnhaus?







