Wegen Stalking und Diebstahl Amtsgericht Cochem zeigt 20-Jährigem die Gelbe Karte Ulrike Platten-Wirtz 13.01.2026, 12:00 Uhr

i Wegen Stalkings einer Kollegin und des Griffes in die Vereinskasse wurde ein 21-Jähriger vom Jugendgericht in Cochem verurteilt. Kevin Rühle/Archiv

Vor dem Amtsgericht Cochem steht ein 20-jähriger Moselaner, dem vorgeworfen wird, einer Kollegin aufs Übelste nachgestellt haben, sodass diese nun psychische Schäden davonträgt. Außerdem soll er einen Verein seines Heimatorts bestohlen haben.

Gleich zwei Straftaten werden einem 20-jährigen Moselaner vorgeworfen und vor dem Cochemer Amtsgericht verhandelt. Zum einen soll der junge Mann in die Kasse eines Vereins in seinem Heimatort gegriffen haben. Zum anderen eine Kollegin belästigt haben, indem er ihr nachstellte, sie stalkte und versuchte, sie gegen ihren Willen zu küssen.







Artikel teilen

Artikel teilen