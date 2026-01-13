Vor dem Amtsgericht Cochem steht ein 20-jähriger Moselaner, dem vorgeworfen wird, einer Kollegin aufs Übelste nachgestellt haben, sodass diese nun psychische Schäden davonträgt. Außerdem soll er einen Verein seines Heimatorts bestohlen haben.
Lesezeit 2 Minuten
Gleich zwei Straftaten werden einem 20-jährigen Moselaner vorgeworfen und vor dem Cochemer Amtsgericht verhandelt. Zum einen soll der junge Mann in die Kasse eines Vereins in seinem Heimatort gegriffen haben. Zum anderen eine Kollegin belästigt haben, indem er ihr nachstellte, sie stalkte und versuchte, sie gegen ihren Willen zu küssen.