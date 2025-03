Auf der Brückenstraße in Cochem kommt es im Verlauf der L 98 von Montag, 17. März an, zu Verkehrseinschränkungen, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Ab der Brückenauffahrt bis zum Fußgängerüberweg an der Feuerwehr werde eine halbseitige Verkehrsführung unter Ampelverkehr eingerichtet. Auch der Fußgängerüberweg im Bereich der Sparkasse sei von den anstehenden Arbeiten betroffen und werde in der Zeit vom 17. bis voraussichtlich 25. März gesperrt. Grund sind Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahn.

Unter Endertstraße in Cochem, die in die Brückenstraße übergeht, verläuft der Endertbach ab Höhe der Cochemer Sesselbahn bis zum Endertplatz unterirdisch. Diese Längsüberbauung des Endertbachs, auf der die Straße aufbaut, besteht aus zwei Teilbauwerken, die alle zehn Meter Dehnungsquerfugen haben. Diese Querfugen haben sich durch Materialbewegung im Laufe der Jahre derart verändert, dass sie sich auch in den darüber liegenden Asphaltschichten abzeichnen, erläutert der LBM. Um hier einem für das Bauwerk langfristig schadhaften Eindringen von Oberflächenwasser entgegenzuwirken, sollen die Fugen in der Straße verschlossen werden. Dafür muss im Bereich jeder Fuge ein circa ein Meter breiter Asphaltstreifen ausgebaut und erneuert werden. Danach werden die Fugen wieder vergossen.

Die Aus- und Einbauarbeiten aller Fugen erfolgen zunächst auf einer Hälfte der Fahrbahnbreite. Nach Fertigstellung gehen die Arbeiten auf die noch ausstehende Fahrbahnhälfte über. Die Maßnahme wurde dem LBM zufolge bewusst in den Zeitraum der Sperrung der Alten Moselbrücke (Skagerrakbrücke) Cochem im Verlauf der L 98 gelegt, da sich diese positiv auf den Ampelverkehr auswirkt und zudem keine längeren Umlaufzeiten durch eine weitere Ampelphase von der Brücke kommend in Kauf genommen werden müssen. Ohne Verkehrseinschränkungen wird das Ganze jedoch nicht vonstattengehen.

Aktuelle Informationen hierzu können auch dem Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de entnommen werden.