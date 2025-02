Nach zahlreichen Unfällen Ampel kommt endlich nach Ulmen 06.02.2025, 15:15 Uhr

i Der Kreuzungsbereich der B257 und L101 gilt als die größte Unfallstelle in Cochem-Zell. Im Sommer 2025 soll hier nach jahre Annika Wilhelm

Im November 2023 bekam der Unfallhotspot in Ulmen – am Einmündungsbereich der B257 und L101 – grünes Licht für eine Ampelanlage. Eigentlich sollte diese 2024 errichtet werden, das passierte aber nicht. Der Stadtchef ist sauer: Wo bleibt die Ampel?

„Wie viel muss noch passieren, damit hier endlich was gemacht wird?“ Diese Frage stellt sich Thomas Kerpen, Stadtbürgermeister von Ulmen, immer und immer wieder. Erst zuletzt am Montagabend, als es am Ortseingang der Eifelstadt erneut zu einem Frontalcrash kam.

