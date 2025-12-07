Am Nikolaustag gibt es für Lutzerath Geschenke

Innenminister Michael Ebling überbrachte einen Förderbescheid in Höhe von 1,755 Millionen Euro für die Sanierung der Sporthalle in Lutzerath. Rund 5,9 Millionen Euro wird das Vorhaben voraussichtlich kosten.
Vielleicht hatte die Verbandsgemeinde Ulmen ja doch rechtzeitig die Stiefel rausgestellt. Jedenfalls gab es am Nikolaustag ein schönes Geschenk aus Mainz. Denn der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling überreichte Bürgermeister Alfred Steimers einen Förderbescheid über 1,755 Millionen Euro für die Sanierung der Sporthalle in Lutzerath.