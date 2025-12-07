1,755 Millionen Euro für Halle Am Nikolaustag gibt es für Lutzerath Geschenke Dieter Junker 07.12.2025, 12:18 Uhr

i Innenminister Michael Ebling (2. von links) überreichte VG-Bürgermeister Alfred Steimers (links) den Förderbescheid für die Sanierung der Sporthalle in Lutzerath. Mit dabei auch die designierte VG-Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens (Mitte), der Lutzerather Ortsbürgermeister Günter Welter (2. von rechts) und der SPD-Landtagsabgeordnete Benedikt Oster (rechts). Dieter Junker

Innenminister Michael Ebling überbrachte einen Förderbescheid in Höhe von 1,755 Millionen Euro für die Sanierung der Sporthalle in Lutzerath. Rund 5,9 Millionen Euro wird das Vorhaben voraussichtlich kosten.

Vielleicht hatte die Verbandsgemeinde Ulmen ja doch rechtzeitig die Stiefel rausgestellt. Jedenfalls gab es am Nikolaustag ein schönes Geschenk aus Mainz. Denn der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling überreichte Bürgermeister Alfred Steimers einen Förderbescheid über 1,755 Millionen Euro für die Sanierung der Sporthalle in Lutzerath.







