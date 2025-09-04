Es hat sich was getan am Sportzentrum in Wittlich: Neben dem neu eröffneten Schwimmbad ist der Minigolfplatz aufgewertet worden. Geplant sind auch ein Oktoberfest und eine Stadtmeisterschaft.

Wittlich. Es waren keine einfachen Zeiten für David Dusemond. Als er die Minigolfanlage in Wittlich vor drei Jahren gepachtet hat, musste er gleich mit zwei Jahren Baustelle klarkommen. Lärm und Schmutz und weniger Laufkundschaft waren die Folge. Kaum einer kam vor oder nach dem Schwimmen noch, um eine Runde Minigolf zu spielen.

Hartnäckigkeit des Pächters wird belohnt

Doch jetzt ist die Lage deutlich besser. David Dusemond sagt: „Es geht in die richtige Richtung.“ Bislang war er nach eigenen Angaben gerade so über die Runden gekommen, jetzt blickt er positiv in die Zukunft. Daran hat die Stadt Wittlich ihren Anteil. Sie hat auf dem Minigolfplatz in einen neuen Kiosk investiert. Der macht es dem Betreiber möglich, auch Imbissgerichte anzubieten. „Ich habe bei der Stadt immer wieder das Thema angesprochen, dass es auf Dauer eine kleine Küche hier braucht, sonst ist der Platz nicht wirtschaftlich zu betreiben. Die Gäste verlangen nach kleinen Speisen“, sagt der Pächter.

i Am Minigolfplatz in Wittlich kann man die gepflegte Anlage, das Minigolfspielen und jetzt auch verschiedene Speisen genießen. Dafür sorgt Pächter David Dusemond. Christina Bents

Seine Hartnäckigkeit ist belohnt worden. Ein Modul mit einer Grundfläche von 30 Quadratmetern, dessen Verkleidung sich optisch dem Schwimmbad anpasst, ist aufgebaut worden. Darin sind eine Doppelfritteuse, ein Frittenwärmer, ein Bräter, eine Kühltheke und eine Industriespülmaschine untergebracht. Damit lässt sich arbeiten und eine ansprechende Imbisskarte gestalten. Die Klassiker wie Brat- und Currywurst, Chicken Burger, Schnitzelbrötchen, Frikadellen, Schaschlik, Pommes und Nuggets stehen auf der Karte. Außerdem gibt es einen „Dusemond-Teller“, auf dem von allem Angebotenen etwas zu finden ist. Der macht zwei Personen satt – außer man hat ganz außergewöhnlich großen Hunger.

Bei den Pommes kaufen sie keine Tiefkühlware, sondern frische Fritten. „Die schmecken einfach knuspriger und der Kartoffelgeschmack ist intensiver“, so der Minigolfplatzpächter. Bei den anderen Produkten sind er und seine Partnerin Maria, die ihn unterstützt, ebenfalls wählerisch. „Wir haben die Waren von verschiedenen Metzgereien ausprobiert und uns erst dann entschieden.“

Den Gästen schmeckt es, denn sie haben in den Monaten, in denen sie Speisen anbieten, schon einige Stammkunden gewonnen. „Einige kommen regelmäßig, setzen sich auf die ebenfalls neuen Terrassen und genießen die besondere Atmosphäre mit dem alten Baumbestand auf dem Platz.“ Zu den Gästen zählen auch viele Familien.“

Die begehrtesten Speisen sind Chickenburger, Schnitzel und Currywurst. Ausprobieren will das Pächterpaar demnächst Pizzabrötchen und der Spießbraten soll auch noch mal eine Chance bekommen.

Minigolf-Stadtmeisterschaft in Wittlich geplant

Mit verschiedenen Events, wie einem Oktoberfest, bei dem es am Wochenende ein Weißwurstfrühstück mit einer halben Maß Bier gibt, will man weitere Kunden gewinnen. Für das nächste Jahr planen die Dusemonds eine „Wittlicher Stadtmeisterschaft“, bei der es Turniere für Profis, jedermann, Kinder und Menschen mit Beeinträchtigungen geben soll. Abschließend sagen sie: „Wir haben mit dem neuen Gebäude viel mehr Möglichkeiten und sind sehr froh, dass das funktioniert hat.