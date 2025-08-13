Ein Malkurs in Afrika hat Birgit Huschet dazu inspiriert, selbst zu Farben und Pinsel zu greifen. Inzwischen sind mehr als 40 Gemälde entstanden. Jetzt steht auch die erste Ausstellung an.

Birgit Huschet sitzt im Wintergarten ihres Hauses, vor ihr eine Staffelei mit einer 1 x 1,2 Meter großen Leinwand. Helle Blau- und Grautöne dominieren derzeit noch das Bild. Wer genauer hinschaut, erkennt in der Bildmitte, mit feinen Pinselstrichen angedeutet, schon eine Gruppe Zebras an einem Wasserloch. Vor rund zwei Jahren hat die Altstrimmigerin das Malen für sich entdeckt. Und zwar in Afrika. Der 60-Jährigen geht es damit ein bisschen wie der bekannten Schriftstellerin Tanja Blixen, die in ihrem Buch „Jenseits von Afrika“ die Liebe zu dem Kontinent beschreibt. Seit ihrer ersten Urlaubsreise lassen die afrikanische Kultur, die Menschen sowie die bunte Tierwelt sie nicht mehr los. „Und dabei wollte ich ursprünglich nie nach Afrika reisen“, gesteht sie lächelnd.

„Dabei wollte ich ursprünglich nie nach Afrika reisen.“

Birgit Huschet

Ihren 50. Geburtstag vor zehn Jahren nahm Ehemann Jörg zum Anlass, seiner Frau eine besondere Reise zu schenken. Und zwar nach Namibia. Inzwischen verbringen die beiden regelmäßig ihren Urlaub dort. Auch, weil Jörg Huschet sich in Namibia ehrenamtlich für beeinträchtige Menschen engagiert.

i Die Motive ihrer Gemälde stammen überwiegend aus Afrika. Ulrike Platten-Wirtz

„Vom ersten Tag an war es um mich geschehen“, erinnert sich Birgit Huschet an ihre erste Reise. Mit Wehmut und etlichen Fotos im Gepäck kam sie wieder zurück in den Hunsrück. „Einige meiner Fotos habe ich dann in den sozialen Netzwerken gepostet“, sagt sie. Daraufhin meldete sich eine Künstlerin aus Kiel bei ihr, mit der Frage, ob sie eines der Fotos von einem Elefanten als Grundlage für ihr Kunstwerk nehmen dürfe. Die Altstrimmigerin sagte zu, schickte sogar noch Wüstensand nach Kiel, damit die Künstlerin diesen in das Bild einarbeiten konnte. Und bat darum, das fertige Werk später sehen zu dürfen. „Am Ende hat es mir so gut gefallen, dass ich es selbst gekauft habe“, sagt Birgit Huschet schmunzelnd. Heute hängt das Gemälde in ihrem offenen Wohn-Esszimmer über einer Anrichte, sodass es vom Esstisch aus gut zu sehen ist. Inzwischen ist es allerdings nicht mehr das einzige Bild mit Afrika-Motiv in Huschets Wohnhaus.

„Eigentlich war ich nie ein großes Talent, wenn’s ums Malen ging. Aber die Aufgabe hat mich gereizt.“

Birgit Huschet﻿

„Ich habe dann selbst angefangen zu malen“, sagt die Hobbykünstlerin. Die Künstlerin aus Kiel bot Birgit Huschet kurz darauf die Teilnahme an einem Malkurs in Südafrika an. „Eigentlich war ich nie ein großes Talent, wenn’s ums Malen ging. Aber die Aufgabe hat mich gereizt“, betont sie. Die damals 58-Jährige hatte in dem Kurs so viel Spaß, dass sie später zu Hause sofort loslegte. „Ich bin dann in einen Laden für Künstlerbedarf nach Koblenz und habe mich eingedeckt mit Leinwänden, Pinsel und Farben“, merkt sie an.

i Mit dem Foto von Elefanten hat alles angefangen. Inzwischen ist aus Birgit Huschet eine Hobbymalerin geworden. Ulrike Platten-Wirtz

Inzwischen sind mehr als 40 Kunstwerke entstanden. Überwiegend mit Motiven aus Afrika. „Ich male gern Elefanten, aber auch Porträts von Menschen“, sagt sie. Als Grundlage dienen Fotos, die Birgit Huschet in Afrika aufgenommen hat. Beim Malen beginnt die Hobbykünstlerin immer mit dem Hintergrund. Der besteht aus Acrylfarben, in die oft auch Sand, Orangennetze oder Papier eingearbeitet werden. Das eigentliche Motiv entsteht dann später, mit Kohle skizziert und mit Acrylfarbe ausgemalt. Birgit Huschet arbeitet am liebsten in ihrem Wintergarten. „Hier ist das Licht so toll“, sagt sie. Außerdem hat sie das Bild immer im Blick und kann nach Bedarf Korrekturen anbringen.

Ausstellung und Livemusik im Bürgerhaus

Mittlerweile bietet Birgit Huschet auch Malkurse für kleinere Gruppen an. „Dabei kann dann jeder malen, was er möchte, und ich gebe Tipps und Hilfestellung“, sagt sie. Ihr eigenes Thema wird jedoch immer Afrika bleiben. Andere Motive reizen sie weniger. „Einmal habe ich eine Auftragsarbeit angenommen, und eine Bank vor Bergkulisse gemalt, doch es fiel mir schwer, das umzusetzen“, sagt sie.

Am kommenden Samstag, 16. August, können sich Interessierte von dem Maltalent überzeugen. Im Altstrimmiger Bürgerhaus stellt Birgit Huschet ihre Bilder zum ersten Mal öffentlich aus. Ab 15 Uhr gibt es auch Kaffee und Kuchen sowie Spezialitäten vom Grill. Ab 18 Uhr gibt der deutsch-namibische Musiker Ees ein Konzert und anschließend spielt die aus der Region stammende Coverband Vokus. Der Eintritt ist frei.