Bis 30. Juni abstimmen “Altlayer Schweiz”zum schönsten Wanderweg wählen Ulrike Platten-Wirtz 24.02.2026, 18:00 Uhr

i Die Altlayer Schweiz steht zur Wahl als Deutschlands schönster Wanderweg. Christoph Bröder/Archivbild

Ist die „Altlayer Schweiz“ der schönste Wanderweg Deutschlands? Wanderfreunde können vom 2. März bis 30. Juni ihre Stimme für die Traumschleife im Hunsrück abgeben. So funktioniert es.

Mit 90 Erlebnispunkten gehört die „Altlayer Schweiz“ zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands. Ob sie aber der allerschönste im Land ist, dafür können Wanderfreunde jetzt votieren. Zur 20. Ausgabe des Wettbewerbs um „Deutschlands schönsten Wanderweg“ hat die Zeitschrift „Wandermagazin“ aus 103 Bewerbungen insgesamt 20 Touren ausgewählt.







Artikel teilen

Artikel teilen