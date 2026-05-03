Abstimmen für Traumschleife
Altlayer Schweiz soll schönster Wanderweg werden
Ausruhen auf einem Felsen und die fantastische Aussicht genießen: Die Altlayer Schweiz bietet zahlreiche Attraktionen.
Ausruhen auf einem Felsen und die fantastische Aussicht genießen: Die Altlayer Schweiz bietet zahlreiche Attraktionen.
Klaus-Peter Kappest, Wanderbüro Saar-Hunsrück. RZ

Die Altlayer Schweiz ist nominiert für den Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg“: Nun braucht die abwechslungsreiche Wanderstrecke, die an Felsen und Bach sowie durch Laubwälder führt, Menschen, die für sie abstimmen.

Lesezeit 2 Minuten
Hunderte Freizeitwege – zum großen Teil vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert – machen unsere Region zum Eldorado für Wanderfreunde. Nun ist die Traumschleife „Altlayer Schweiz“, die am Parkplatz an der Altlayer Grillhütte beginnt, als Tagestour für den Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg“ nominiert.

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