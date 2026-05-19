Überraschende Neuplanung
Alter Tunnel in Bernkastel-Kues führt zur Mosel
Ein alter Tunnel, hier von der Innenstadtseite aus gesehen, soll bald das Moselvorgelände mit der Stadt verbinden. Der Tunnel is
Ein alter Tunnel, hier von der Innenstadtseite aus gesehen, soll bald das Moselvorgelände mit der Stadt verbinden. Der Tunnel ist mittlerweile komplett freigelegt.
TV/Petra Willems

Ein Tunnel soll künftig die Bernkasteler Altstadt mit dem Moselvorgelände verbinden. Wegen des Durchgangs wurde nun aber die Neuplanung des Geländes direkt am Fluss etwas modifiziert.

Lesezeit 2 Minuten
Ein alter Tunnel hat die Planung für die Umgestaltung des Moselvorgeländes in Bernkastel-Kues noch einmal verändert – und das zum Positiven: Denn der alte und lange Zeit vergessene Durchgang führt direkt von der Bernkasteler Innenstadt an die Mosel – so mancher Trierer würde sich einen solchen Durchgang von der Fußgängerzone ans Moselufer mehr als wünschen.

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