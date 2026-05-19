Ein Tunnel soll künftig die Bernkasteler Altstadt mit dem Moselvorgelände verbinden. Wegen des Durchgangs wurde nun aber die Neuplanung des Geländes direkt am Fluss etwas modifiziert.
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Ein alter Tunnel hat die Planung für die Umgestaltung des Moselvorgeländes in Bernkastel-Kues noch einmal verändert – und das zum Positiven: Denn der alte und lange Zeit vergessene Durchgang führt direkt von der Bernkasteler Innenstadt an die Mosel – so mancher Trierer würde sich einen solchen Durchgang von der Fußgängerzone ans Moselufer mehr als wünschen.