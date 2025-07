Auf Hochglanz polierte Oldtimer und schmackhafter Wein feiern in Senheim schon seit vielen Jahrzehnten eine gemeinsame Tradition beim überregional beliebten Weinfest in den vorgelagerten Moselgrünanlagen. Das zog in diesem Jahr wieder ein internationales Publikum an, das sich bei einem weinfröhlichen Stelldichein die Ehre gab und gut gepflegte Traktoren unter die Lupe nahm.

Zum Auftakt des genussreichen Weinfest-Spektakels war es die amtierende Senheimer Weinkönigin Hanna, die mit ihren beiden Prinzessinnen Flora und Lilly sowie der trinkfesten Unterstützung von Bacchus Fabian, erneut viele Hundert Weinfreunde willkommen hieß. Vier unterhaltsame Festtage im illustren Kreis von Gleichgesinnten standen an.

i Die Schlepperfreunde aus Dichtelbach genießen das Wetter und die Atmosphäre auf dem Senheimer Weinfest. Thomas Esser

So starteten die meisten Gäste angesichts der vorherrschenden 29 Grad Celsius zunächst mit einer verdünnten und erfrischenden Weinschorle, bevor sie zu ihren prämierten Lieblingsweinen übergingen. Ein Szenenwechsel war für neugierige Besucher und bekennende Fans hin und wieder vom Moselfestplatz zu den Moselwiesen angesagt. Dort hatten sich bis zu 100 Jahre alte Kleinode aus Traktoren- und Schlepperschmieden namhafter Hersteller eine riesige Ausstellungsfläche gesichert.

Stolze Besitzer aus ganz Europa präsentierten hier ihre alten Schmuckstücke und gaben bei aufkommenden Fragen gern ausführliche Auskunft über ihre motorisierten Schätzchen. Wen es lieber beim Senheimer „Mosel“ auf dem Festplatz hielt, dem war es am Sonntagnachmittag dennoch vergönnt, die schmucken Ungetüme im Rahmen eines großen Schlepperumzuges bei der Vorbeifahrt zu bestaunen.

Fendt, Hanomag und Unimog zeigten sich dabei von ihrer glanzvollen Seite. Natürlich waren auch noch Schlepper vieler weiterer Marken am Ort vertreten. Die Liebe zum Oldtimer kennt beim Weinfest in Senheim nämlich keine Grenzen.