Alte Realschule in Bernkastel-Kues lockt neue Gäste an

Seit dem „soft opening“ im Juli läuft es gut für das neue Jufa-Hotel in Bernkastel-Kues. Wer hier vor allem eincheckt – und was das Haus auch für Einheimische attraktiv macht.
Lesezeit 3 Minuten
Bernkastel-Kues. „Hier bin ich früher zur Schule gegangen!“ Dieser Spruch entfährt so manchem Mitglied des Bernkastel-Kueser Stadtrats, wenn er das Jufa-Hotel in der Moselstadt besucht. Und tatsächlich: Das im Sommer eröffnete Hotel der österreichischen Jufa-Gruppe befindet sich in der ehemaligen Realschule der Stadt.