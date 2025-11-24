Neues Hotel an der Mosel Alte Realschule in Bernkastel-Kues lockt neue Gäste an Hans-Peter Linz 24.11.2025, 15:45 Uhr

i Erfolgreich gestartet: Die Jufa-Kette setzt in ihrem neuen Hotel in Bernkastel-Kues einen Schwerpunkt auf regionale Produkte. TV/Hans-Peter Linz

Seit dem „soft opening“ im Juli läuft es gut für das neue Jufa-Hotel in Bernkastel-Kues. Wer hier vor allem eincheckt – und was das Haus auch für Einheimische attraktiv macht.

Bernkastel-Kues. „Hier bin ich früher zur Schule gegangen!“ Dieser Spruch entfährt so manchem Mitglied des Bernkastel-Kueser Stadtrats, wenn er das Jufa-Hotel in der Moselstadt besucht. Und tatsächlich: Das im Sommer eröffnete Hotel der österreichischen Jufa-Gruppe befindet sich in der ehemaligen Realschule der Stadt.







