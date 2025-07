„Alte Pastorei“ in Landkern ist ein Kulturdenkmal

Wie geht es mit der „Alten Pastorei“ in Landkern weiter? Beim Landes-Denkmalschutz wird das Gebäude als schützenswertes Kulturgut geführt. Reicht das aus, um finanzielle Förderung für eine Sanierung zu erhalten? Das sagen Experten.

Die „Alte Pastorei“ an der Hauptstraße in Landkern, die bereits mehrfach als Schrottimmobilie verschrien ist, wird von der rheinland-pfälzischen Denkmalschutzbehörde als geschütztes Kulturdenkmal geführt. „Das Objekt wurde bereits mit Bescheid von 23. Februar 1981 förmlich unter Schutz gestellt“, heißt es vonseiten der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Cochem-Zell. Unsere Zeitung hat nachgefragt, ob sich der Erhalt lohnt und was Experten zum baulichen Zustand des Anwesens sagen.

„Der Erhalt von geschützten Kulturdenkmälern liegt in unserem besonderen Interesse.“

Untere Denkmalschutzbehörde Cocehm-Zell

„Der Erhalt von geschützten Kulturdenkmälern liegt in unserem besonderen Interesse“, teilt die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit. Um sich ein genaues Bild über den aktuellen Zustand des Objekts zu machen, wurde aber ein statisches Gutachten mit Schadenskartierung in Auftrag gegeben. Sobald hier ein Ergebnis vorliegt, kann „eine nähere Beurteilung in Bezug auf bauliche Substanz, Erhaltungsfähigkeit und -würdigkeit einzelner Bestandteile der baulichen Anlage erfolgen“. Erst dann können auch Aussagen über erforderliche Sanierungsmaßnahmen gemacht werden. Diese müssen laut Angabe der Unteren Denkmalschutzbehörde mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe abgestimmt werden.

Wie hoch die Kosten einer eventuellen Sanierung eingeschätzt werden, hängt vom Ergebnis des Gutachtens ab. Derzeit kann die Behörde zur Höhe des Kostenrahmens noch nichts sagen. Für die Ortsgemeinde, als Besitzerin der Immobilie, ist die Finanzierung aber unmöglich allein zu stemmen. Es besteht aber Aussicht auf Fördermittel. Diese können laut der Unteren Denkmalbehörde beispielsweise bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe (Direktion Landesdenkmalpflege), der Dorferneuerung beziehungsweise der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beantragt werden. Ob die Anträge Aussicht auf Erfolg haben, hängt von den jeweiligen Fördergebern ab. Für Landkern heißt es also weiterhin abwarten.