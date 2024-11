Nabu-Aktion in Landkern Alte Obstsorten zum Bürger bringen 11.11.2024, 10:10 Uhr

i Zurzeit werden alte Obstbäume in einer Nabu-Aktion in der Nähe der Eifelgoldhalle in Landkern gepflanzt. Nabu-Vorsitzender Reinhard Berwanger (vordere Reihe, Dritter von links) freute sich über die großzügige finanzielle Unterstützung vonseiten der heimischen Geldinstitute, die jeweils 1000 Euro für die Aktion ausgeben. Thomas Brost

Eigentlich war dies als einmalige Aktion geplant gewesen: Kostenlos gibt der Nabu, Ortsgruppe Landkern, Obstbäume von alten Sorten an Bürger und Gemeinde ab. Die Aktion schlägt Wellen.

Es ist wie mit einem Stein, den man mit der flachen Seite in einen See wirft: Es entstehen kleine Wellen, der Wurf wirkt sich weiter aus. Einen ähnlichen Effekt hat eine Baumaktion des Naturschutzbundes (Nabu) Landkern ausgelöst: Als der Nabu mehr als 100 Obstbäume an die Bürger von Landkern verschenken will, stehen die Bürger Schlange.

