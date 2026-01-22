Ruine wechselt Besitzer
Alte Brauerei Senhals ist verkauft
Die ehemalige Brauerei an der B 49 bei Senhals hat einen neuen Besitzer.
Ulrike Platten-Wirtz

Vor rund einem Jahr hat Peter Haase aus Mesenich die ehemalige Brauerei in Senhals zum Verkauf angeboten. Jetzt hat die Ruine den Besitzer gewechselt. Offenbar ist der Denkmalschutz doch kein Thema mehr.

Die ehemalige Brauerei an der B 49 gegenüber von Mesenich ist nur noch eine Ruine. Doch die hat jetzt einen neuen Besitzer. Das bestätigt Peter Haase, Vorbesitzer und ehemaliger Bürgermeister von Mesenich. Rund ein Jahr hat es gedauert, bis Haase für die Ruine einen Käufer gefunden hat.

