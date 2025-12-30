Als Kennfus die Scheidung von Bad Bertrich anstößt

Die hohen Schulden von Bad Bertrich mittragen wollen die Kennfuser nicht mehr. Im Jahr 2025 stößt der Ortsbeirat die Ausgliederung von Kennfus an. Für manche kommt das überraschend.
Seit 50 Jahren bilden Bad Bertrich und Kennfus eine Gemeinde. Doch statt Feiern für die Goldene Hochzeit stehen die Zeichen eher auf Scheidung. Denn die Kennfuser würden gerne wieder selbstständig werden. Im zurückliegenden Jahr beschloss der Gemeinderat, dies von der Cochem-Zeller Kommunalaufsicht prüfen zu lassen.