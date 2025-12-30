2025 an der Mosel Als Kennfus die Scheidung von Bad Bertrich anstößt Dieter Junker 30.12.2025, 16:00 Uhr

i Kennfus würde gerne wieder selbstständig werden. Der Ortsbeirat stellt einen entsprechenden Antrag, in Bad Bertrich stößt das auf Verwunderung. Nun soll die Kommunalaufsicht prüfen. Dieter Junker. Junker Dieter

Die hohen Schulden von Bad Bertrich mittragen wollen die Kennfuser nicht mehr. Im Jahr 2025 stößt der Ortsbeirat die Ausgliederung von Kennfus an. Für manche kommt das überraschend.

Seit 50 Jahren bilden Bad Bertrich und Kennfus eine Gemeinde. Doch statt Feiern für die Goldene Hochzeit stehen die Zeichen eher auf Scheidung. Denn die Kennfuser würden gerne wieder selbstständig werden. Im zurückliegenden Jahr beschloss der Gemeinderat, dies von der Cochem-Zeller Kommunalaufsicht prüfen zu lassen.







