Neues Jahrbuch übers Einkaufen
Als es in Cochem-Zell noch 65 Metzgereien gab
Das neue Heimatjahrbuch für den Kreis Cochem-Zell ist erschienen und wurde in der Kreisverwaltung vorgestellt.
Das neue Heimatjahrbuch für den Kreis Cochem-Zell ist erschienen und wurde in der Kreisverwaltung vorgestellt.
Dieter Junker

Es gab Zeiten, da hatte fast jedes Dorf in Cochem-Zell ein eigenes Geschäft. Wie sehr sich die Einkaufskultur an der Mosel gewandelt hat, zeigen die vielen Beiträge im neuen Heimatjahrbuch.

Lesezeit 3 Minuten
Nur weniges spiegelt den Alltag einer Region so wider wie das Einkaufen. Es steht für die Wirtschaftsstruktur, für Begegnungsmöglichkeiten, aber auch für den Strukturwandel, gerade des ländlichen Raumes. Und darum ist das Schwerpunktthema des neuen Cochem-Zeller Heimatjahrbuches hochaktuell.
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