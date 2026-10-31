Es gab Zeiten, da hatte fast jedes Dorf in Cochem-Zell ein eigenes Geschäft. Wie sehr sich die Einkaufskultur an der Mosel gewandelt hat, zeigen die vielen Beiträge im neuen Heimatjahrbuch.
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Nur weniges spiegelt den Alltag einer Region so wider wie das Einkaufen. Es steht für die Wirtschaftsstruktur, für Begegnungsmöglichkeiten, aber auch für den Strukturwandel, gerade des ländlichen Raumes. Und darum ist das Schwerpunktthema des neuen Cochem-Zeller Heimatjahrbuches hochaktuell.