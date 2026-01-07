Eisenbahnfan Manfred Simon Als die letzte Lok durch Pünderich fuhr Winfried Simon 07.01.2026, 12:00 Uhr

i Besonders stolz ist Manfred Simon auf sein wertvollstes Schaustück: eine preußische Eisenbahner-Uniform, 150 Jahre alt. Winfried Simon. RZ

Manfred Simon aus Pünderich ist Eisenbahnfan. Seit 25 Jahren sammelt er Fotos und Dokumente von der Moselbahn, die Anfang der 1960er stillgelegt wurde.

Wenn man das kleine Fachwerkhaus in der Eltzerstraße mitten im Dorfkern von Pünderich betritt, weiß man zunächst gar nicht, wo man hinschauen soll. Im unteren Raum, einem großen Flur, herrscht ein „geordnetes Durcheinander“ – ein Sammelsurium von Fotos, Büchern, Dokumenten, eingerahmten Bildern, kleinen und großen Gegenständen und vieles mehr.







Artikel teilen

Artikel teilen