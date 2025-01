Der Opfer gedenken Als Cochem vor 80 Jahren von Bomben zerstört wurde 04.01.2025, 06:00 Uhr

i Siegfried Schmitz und Hans Schaefer sichten alte Fotos auf dem Handy. Die beiden Männer kümmern sich um die Grabstätten von ihren Familienmitgliedern, die Opfer des Angriffs geworden waren. Ulrike Platten-Wirtz

Vor 80 Jahren, am 5. Januar, wurde Cochem bei einem Bombenangriff zum Großteil zerstört, die Opfer auf dem Klosterfriedhof in Ebernach beerdigt. Siegfried Schmitz und Hans Schaefer pflegen die Gräber ihrer Angehörigen und erinnern an den Tag.

Dicht nebeneinander aufgereiht stehen in Form und Farbe gleiche Grabsteine aus hellem Sandstein schräg an eine immergrüne Hecke auf dem Friedhof beim Kloster Ebernach gelehnt. Die in den Stein eingemeißelten Namen und Geburtsdaten sind jeweils unterschiedlich.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen