Hans Ulrich Schuwerack aus Landkern erinnert sich noch gut daran, dass das Haus an der Hausptstraße, das in den sozialen Medien jüngst auch als Schrottimmobilie geschimpft wurde, einst ein stattliches Anwesen war. Der heute 85-Jährige hat seine Kindheit nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Haus verbracht, seine Mutter ist sogar dort geboren. Peter Gilles, Schuweracks Großvater, führte zu Lebzeiten, bis er im Jahr 1966 verstarb auf dem Anwesen eine Bäckerei. Neben dem Wohnhaus, der Scheune und dem Stall gab es auch ein Backhaus, das der Großvater im Jahr 1903 hatte Errichten lassen. Das hat Hans Ulrich Schuwerack recherchiert. Die Backstube gibt es heute nicht mehr, der Anbau war marode und wurde zum größten Teil abgerissen.

Direkt neben dem Anwesen wurde 1938 ein neues Haus gebaut, in das Hans Ulrich Schuwerack später mit seiner Mutter einzog und in dem er heute wieder lebt. „Ich habe so viele schöne Erinnerungen an das alte Haus, kannte die Räume früher in- und auswendig. Deshalb habe ich auch großes Interesse daran, dass das Gebäude erhalten bleibt“, sagt er. Heute hat Hans Ulrich Schuwerack dort, wo früher die neue Bäckerei mit Café war, ein Arbeitszimmer eingerichtet. Hier am Computer hat er unter anderem über das Elternhaus seiner Mutter recherchiert. „Ursprünglich gehörte das Anwesen Springiersbach, später wurde es an Martental verkauft“, weiß er. Dass sich der Begriff „Alte Pastorei“ hartnäckig hält, kann Schuwerack sich nur so erklären: „Meine Familie wurde in Landkern „Pastreis“ genannt.“

i Aufgewachsen in den 1940ern war Hans Ulrich Schuwerack gern in dem Haus seines Großvaters Peter Gilles in Landkern. Privatarchiv Hans Ulrich Schuwerack

Die ersten Jahre seiner Kindheit hat Schuwerack in Kaisersesch verbracht, zog aber später mit der Mutter zurück in deren Heimatdorf. Mit 18 Jahren kehrte er dem Landleben dem Rücken und ging nach Köln zur Schauspielausbildung. In den 1970ern kam er dann wieder nach Landkern zurück und baute an der Hauptstraße am Ortsausgang ein eigenes Haus. Was ihn bis heute ärgert, ist, dass die alte Pastrei damals zum Verkauf stand, er es aber nicht wusste. „Und mir hat niemand etwas davon gesagt, ich hätte das Haus damals gekauft“, betont er. Zu der Zeit war die Immobilie, laut Schuwerack, nämlich noch bewohnbar. „Man hätte mit einigen Renovierungsarbeiten dort einziehen können.“

Sein jetziges Wohnhaus grenzt direkt an das alte Haus. Was Schuwerack Angst macht, ist die Frage, was mit seinem Haus passiert, sollte das alte Gebäude abgerissen werden. Denn nach dem Abriss des angrenzenden Backhauses haben sich bei ihm Feuchteschäden eingestellt. Dass die alte Pastrei so heruntergekommen ist, tut Schuwerack in der Seele weh. „Das Haus war eine Schönheit, innen wie außen“, erinnert er sich. Er hofft insgeheim darauf, dass jemand vorbeikommt, der sich in das Anwesen verliebt und über entsprechende finanzielle Mittel verfügt. „Jetzt, wo ehrenamtliche Helfer den ganzen Unrat weggeschafft haben, ist das gar nicht so unwahrscheinlich“, meint er.