Konfliktgeladener Treffpunkt Alkohol und Zoff am Bahnhof in Traben-Trarbach 03.09.2026, 14:00 Uhr

i An diesem Plätzchen am Bahnhof in Traben-Trarbach treffen sich häufiger Personen, die gerne dem Alkohl frönen. Ursula Bartz/TV

Immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen am Bahnhof in der Moselgemeinde Traben-Trarbach: ein Treffpunkt für bestimmte Personengruppen, bei denen es bisweilen nicht friedlich zugeht.

Ein Mann greift eine Frau mit einem Messer an, hält ihr eine etwa 20 Zentimeter lange Klinge an die Brust. Vorausgegangen war ein Streit zwischen der 35-Jährigen und dem 42-Jährigen, der stark angetrunken war. Zum Glück wird bei dem Vorfall vom 12. August, der sich am Bahnhof in Traben-Trarbach ereignet hat, niemand verletzt.







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