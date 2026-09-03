Konfliktgeladener Treffpunkt
Alkohol und Zoff am Bahnhof in Traben-Trarbach
An diesem Plätzchen am Bahnhof in Traben-Trarbach treffen sich häufiger Personen, die gerne dem Alkohl frönen.
An diesem Plätzchen am Bahnhof in Traben-Trarbach treffen sich häufiger Personen, die gerne dem Alkohl frönen.
Ursula Bartz/TV

Immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen am Bahnhof in der Moselgemeinde Traben-Trarbach: ein Treffpunkt für bestimmte Personengruppen, bei denen es bisweilen nicht friedlich zugeht.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Mann greift eine Frau mit einem Messer an, hält ihr eine etwa 20 Zentimeter lange Klinge an die Brust. Vorausgegangen war ein Streit zwischen der 35-Jährigen und dem 42-Jährigen, der stark angetrunken war. Zum Glück wird bei dem Vorfall vom 12. August, der sich am Bahnhof in Traben-Trarbach ereignet hat, niemand verletzt.
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