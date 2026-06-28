Den traditionellen Umzug zum Auftakt des Weinfestes in Zell ließen sich die Vereine von der Rekordhitze beim Weinfest nicht nehmen. Dass der Kirmesbaum nicht aufgestellt werden konnte, lag auch nicht am Wetter. Am Montag geht es noch weiter.
Lesezeit 2 Minuten
Als am Freitagabend Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen das Weinfest in Zell eröffnete, zogen gerade ein paar Wolken über die Schwarze-Katz-Stadt. Und das war ganz im Sinne der vielen Festbesucher, von denen sich vor allem die weiblichen mit Handfächern kühle Luft ins Gesicht wedelten.