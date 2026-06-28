Weinfest trotzt der Hitze Alina Pargen ist die neue Stadtweinkönigin von Zell Winfried Simon 28.06.2026, 12:00 Uhr

i Die neue Zeller Stadtweinkönigin Alina Pargen (2. von links) steht zusammen mit ihrer Vorgängerin Laura Schier (links), Mosel-Weinkönigin Teresa Oster (3. von links) und der neuen Stadtweinprinzessin Solveig Stürmer (rechts) im Mittelpunkt des Geschehens. Winfried Simon. RZ

Den traditionellen Umzug zum Auftakt des Weinfestes in Zell ließen sich die Vereine von der Rekordhitze beim Weinfest nicht nehmen. Dass der Kirmesbaum nicht aufgestellt werden konnte, lag auch nicht am Wetter. Am Montag geht es noch weiter.

Als am Freitagabend Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen das Weinfest in Zell eröffnete, zogen gerade ein paar Wolken über die Schwarze-Katz-Stadt. Und das war ganz im Sinne der vielen Festbesucher, von denen sich vor allem die weiblichen mit Handfächern kühle Luft ins Gesicht wedelten.







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