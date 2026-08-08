Moderator aus Gillenbeuren
Alfons Benz: Die Stimme des Sports
Da sieht man ihn in seinem Element: Alfons Benz hat in diesem Jahr erneut den beliebten Mittelmosel-Triathlon in Bullay moderier
Da sieht man ihn in seinem Element: Alfons Benz hat in diesem Jahr erneut den beliebten Mittelmosel-Triathlon in Bullay moderiert. Die Veranstalter haben ihn bereits für das kommende Jahr gebucht.
Holger Teusch

Wenn er das Mikrofon in der Hand hat, ist er in seinem Element: Alfons Benz aus Gillenbeuren macht Sportveranstaltungen zu einem unvergesslichen Ereignis. Er selbst sagt über sich als Moderator: „Ich mache den Mund auf und weiß nicht, was kommt.“

Lesezeit 4 Minuten
Als der erste Triathlet auf die Zielgerade einbiegt, wird es laut. „Da kommt er – was für eine Leistung!“, hallt es über den Platz. Die Zuschauer klatschen, Helfer lächeln, erschöpfte Sportler mobilisieren ihre letzten Kräfte. Mittendrin steht Alfons Benz am Mikrofon.
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