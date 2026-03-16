Schlüssel offiziell übergeben Alexianer haben das Sagen im Kloster Ebernach in Sehl Ulrike Platten-Wirtz 16.03.2026, 15:00 Uhr

i In einer Feierstunde übergeben die Franziskanerbrüder den Schlüssel symbolisch an die Alexianer, die seit Januar die Trägerschaft der Einrichtung Kloster Ebernach übernommen haben. Ulrike Platten-Wirtz

Jetzt ist es offiziell! Die Alexianer, ein katholisches Gesundheitsunternehmen, sind die neuen Herren im Kloster Ebernach. In einer Feierstunde haben die Franziskanerbrüder den Schlüssel abgegeben, bleiben der Einrichtung aber erhalten.

Ein großer Schlüssel aus Pappe prangt gut sichtbar auf dem Altar der Klosterkirche in Ebernach. Der neue Träger, die Alexianergruppe, hat die Einrichtung zwar schon im Januar übernommen, doch in einer Feierstunde mit zahlreichen Gästen erfolgt die symbolische Schlüsselübergabe an das katholische Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Münster.







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