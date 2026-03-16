Jetzt ist es offiziell! Die Alexianer, ein katholisches Gesundheitsunternehmen, sind die neuen Herren im Kloster Ebernach. In einer Feierstunde haben die Franziskanerbrüder den Schlüssel abgegeben, bleiben der Einrichtung aber erhalten.
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Ein großer Schlüssel aus Pappe prangt gut sichtbar auf dem Altar der Klosterkirche in Ebernach. Der neue Träger, die Alexianergruppe, hat die Einrichtung zwar schon im Januar übernommen, doch in einer Feierstunde mit zahlreichen Gästen erfolgt die symbolische Schlüsselübergabe an das katholische Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Münster.