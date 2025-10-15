Als Zuschauerin sah sie einst, wie die Radfahrer beim Mittelmosel-Triathlon über die Bullayer Brücke fuhren. Der Wille, selbst Triathletin zu werden, packte Alena Probst sofort. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, wie sich nun herausstellt.
Mit einer Runde Joggen nach Feierabend gibt sie sich schon lange nicht mehr zufrieden. Alena Probst, die in Bullay aufgewachsen und hier sowie in Wittlich zur Schule gegangen ist, braucht Bewegung als Ausgleich zu ihrem Beruf. Ihr ist es gelungen, dieses Bewusstsein in Energie umzuwandeln.