Bullayerin bei Triathlon-WM Alena Probst: Ehrgeizig im Beruf wie im Sport Johannes Kirsch 15.10.2025, 12:00 Uhr

i Triathlon ist die große Leidenschaft von Alena Probst, die aus Bullay stammt. Hier ist sie beim California Triathlon im vorigen Jahr zu sehen. Am 16. Oktober nimmt Probst an der Triathlon-WM in Australien teil. California Triathlon

Als Zuschauerin sah sie einst, wie die Radfahrer beim Mittelmosel-Triathlon über die Bullayer Brücke fuhren. Der Wille, selbst Triathletin zu werden, packte Alena Probst sofort. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, wie sich nun herausstellt.

Mit einer Runde Joggen nach Feierabend gibt sie sich schon lange nicht mehr zufrieden. Alena Probst, die in Bullay aufgewachsen und hier sowie in Wittlich zur Schule gegangen ist, braucht Bewegung als Ausgleich zu ihrem Beruf. Ihr ist es gelungen, dieses Bewusstsein in Energie umzuwandeln.







Artikel teilen

Artikel teilen