Bullayerin bei Triathlon-WM Alena Probst: „Das Training hat sich gelohnt“ 14.11.2025, 12:00 Uhr

i Alena Probst startete bei der Triathlon-WM im australischen Wollongong. Joseph Smith

Mit dem Fahrrad im Gepäck flog Alena Probst nach Australien. Sie begab sich nicht zum Urlaub nach Down Under, sondern zum Sport. Genauer gesagt: zur Triathlon-WM. Wie der Wettkampf für die gebürtige Bullayerin gelaufen ist.

Im Ziel ankommen und die besondere Atmosphäre aufsaugen. Diese beiden Dinge nannte Alena Probst im Gespräch mit unserer Zeitung, als wir sie eine Woche vor ihrer ersten Triathlon-WM nach ihren Zielen für den Wettkampf fragten. Beides ist in Erfüllung gegangen: „Der Aufwand und das Training haben sich gelohnt.







