Das Lied „Freut euch des Lebens“ beschließt das Stück „Die Feuerzangenbowle“ auf der Kaisersescher Freilichtbühne. Tatsächlich ist die Aufführung eine Mischung aus Lebensfreude, Witz und jugendlicher Unbeschwertheit. Einmal mehr überraschen die Kaisersescher Theaterleute mit Wandlungsfähigkeit, Vielfalt und Kreativität. Das von Wilfried Schröder bearbeitete Theaterstück basiert auf dem 1933 erschienenen Roman von Heinrich Spoerl, der die humorvolle Geschichte rund um ein Jungengymnasium als „Lausbüberei in der Kleinstadt“ betitelt.

i Bei dem Stück werden die turbulenten Folgen einer verrückten Idee, die einige Honoratioren des Städtchens nach der alkoholischen Wirkung einer Feuerzangenbowle in die Tat umsetzen. Ulrike Platten-Wirtz

Regisseurin Susanne Schubert verlegt die Handlung in die 50er-Jahre, eine Zeit, die sich von den düsteren Erfahrungen der Kriegsjahre befreit, in der das spießige Bürgertum aber immer noch in „Kleinstadtmief und Piefigkeit“ gefangen ist. Diesen Widerspruch humorvoll aufs Korn zu nehmen, ohne verletzend oder arrogant zu sein, gelingt der Inszenierung der Freilichtbühne Kaisersesch.

i Kirsten Roscher in der männlichen Rolle als Professor Crey, genannt Schnauz Ulrike Platten-Wirtz

Erzählt werden die turbulenten Folgen einer verrückten Idee, die einige Honoratioren des Städtchens nach der alkoholischen Wirkung einer Feuerzangenbowle in die Tat umsetzen. Der erfolgreiche Schriftsteller Dr. Hans Pfeiffer (Lukas Baulig) soll sich als neuer Oberprimaner des Gymnasiums ausgeben, um einen Schulalltag kennenzulernen, der dem von Privatlehrern unterrichteten Schriftsteller entgangen ist. Der „Schüler“ Hans Pfeiffer lernt schnell, vor allem, wie man mit albernen Streichen nervige Lehrer ärgern und sich schadenfroh feixend die Schulzeit erträglicher machen kann.

i Das von Wilfried Schröder bearbeitete Theaterstück basiert auf dem 1933 erschienenen Roman von Heinrich Spoerl, der die humorvolle Geschichte rund um ein Jungengymnasium als „Lausbüberei in der Kleinstadt“ betitelt. Ulrike Platten-Wirtz

Ältere Zuschauer und Zuschauerinnen erinnern sich an autoritäre oder schlicht merkwürdige Pädagogen, wenn auf der Bühne Kirsten Roscher in der Rolle des Professor Crey, genannt Schnauz, glänzt. Die Maske hat die Darstellerin mit grauem Spitzbart und buschigen Augenbrauen in einen Mann verwandelt. Doch vor allem geht Kirsten Roscher im schwarzen Anzug und mit brauner Aktentasche dank ihrer exzellenten Schauspielkunst als Pauker der alten Schule durch. Sein Erkennungszeichen ist eine eigenwillige, zackige Sprache, mit der er sich Respekt verschaffen möchte.

Der eher gemütliche, rheinische Dialekt hingegen passt zum gutmütigen, etwas trottelig wirkenden Kollegen „Bömmel“. Diese witzige Rolle ist dem Neuzugang der Freilichtbühne, Christoph Baulig, wie auf den Leib geschrieben. Das Publikum freut sich, sobald er den Mund aufmacht. Als betuliche Frau Windscheid, die treu sorgende Zimmerwirtin des „Schülers“ Hans Pfeiffer, entfaltet Simone Spies ihr komisches Talent auf der Bühne.

Frau Windscheid wacht auch über die Tugend „des Jungen“, und platzt vor Neugier, als auch noch das resolute “Fräulein Braut“ (Cosima Heinrich) auftaucht, um Pfeiffer nach Hause zu holen. Claudia Scholz überzeugt als strenge Schuldirektorin, die jedoch angesichts des Chaos, die der falsche Primaner verursacht, an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gerät. Zumal sich ihre Tochter Eva (Sonja Makhlis) auch noch in den Störenfried an „ihrem“ Gymnasium verliebt.

i Ulrike Platten-Wirtz

Die Aufregung an der Schule, die ganz nach dem Geschmack der albernen Schülermeute (Nils Kollig, Emma Böhm, Daniela Gödert, Vincent Allkämper, Hanna Münnich, Heidrun Mengel, Barbara Näckel) ist, erreicht ihren Höhepunkt beim Besuch der Oberschulrätin (Sabrina Jörg), wobei Pfeiffer sich zu allem Überfluss als “Schnauz„ ausgibt. Doch am Ende gibt der vermeintliche Schüler seine wahre Identität preis, alles wird gut, und der übliche Schulalltag mit nervigen Lehrern und aufmüpfigen Schülern kehrt zurück.

Wer wissen möchte, wie Schule in den 50er-Jahren gewesen sein könnte oder einfach nur gutes Theater genießen möchte, sollte sich unbedingt “Die Feuerzangenbowle" auf der Freilichtbühne Kaisersesch ansehen. Vorstellungen sind noch am 18., 19., 25. und 26. Juli. Tickets und Infos: www.theater-kaisersesch.de