Im Gewerbegebiet in Cochem-Braucheck kam es am Montagmittag zu einer starken Rauchentwicklung. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Wegen starker Rauchentwicklung im Gewerbegebiet im Cochemer Höhenstadtteil Brauheck wurde am Montag gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort faden die Einsatzkräfte einen Schwelbrand in einem Spänebunker eines Unternehmens vor. „Es ist jetzt die Frage, wie man da dran kommt“, kommentiert Jörg Hirschen, Wehrleiter der VG Cochem, das Geschehen.

Laut Angabe des Wehrleiters handele es sich nicht um ein offenes Feuer. Menschen seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Auch die Polizei in Cochem spricht lediglich von einer Rauchentwicklung und vermutet als Ursache einen technischen Defekt. Es liege zwar ein Materialschaden vor, das Gebäude sei durch den Schwelbrand jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Wegen der möglichen Brandursache wird die Polizei keine weiteren Ermittlungen anstellen. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.