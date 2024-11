Am 11. November feiert die katholische Kirche das Patronatsfest des heiligen Martin und am 19. November das Patronat der heiligen Elisabeth. Diese beiden Heiligen haben sich in ihrem Leben um bedürftige Menschen gekümmert und waren und sind somit Vorbilder.

Daher haben sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates und das Seelsorgeteam der Pfarrei „Heilige Elisabeth zwischen Endert und Üß“ dazu entschlossen, in allen Kirchen der Pfarrei von Montag, 4., bis einschließlich Freitag, 22. November, länger haltbare Lebensmittel zu sammeln, um diese dann gesammelt an die Cochemer Tafel zu übergeben. Damit sollen Menschen aus der Region, die auf diese Unterstützung angewiesen sind, aktiv unterstützt werden. Denn, so die Meinung aller, die sich aktiv an dieser Spendenaktion beteiligen: „Helfen tut beiden Seiten gut!“

In den kommenden Tagen werden in allen Kirchen der Pfarrei gekennzeichnete Sammelkörbe aufgestellt, verbunden mit der Hoffnung, dass viele Spenden zusammenkommen. Der Vorstand des Pfarrgemeinderates wird dann dafür Sorge tragen, dass die gespendeten Lebensmittel an die Tafel übergeben werden. red