Gefahr durch Drohnen? Airbase Spangdahlem: Schutzbereich wird verschoben Christian Moeris 19.12.2025, 12:00 Uhr

i Rheinland-Pfalz, Spangdahlem: Ein Schild mit dem Schriftzug „U.S. Air Force Spangdahlem Air Base“ weist auf den US-Militärflughafen hin. dpa/Harald Tittel

Der Schutzbereich rund um den US-Luftwaffenstützpunkt in der Eifel wird verschoben. Das betrifft auch private Grundstücke und deren Nutzungsmöglichkeit durch Bürger und lokale Firmen.

Spangdahlem/Binsfeld. Was geht da in den Orten rund um den US-Militärflugplatz Spangdahlem vor sich? Derzeit läuft ein Verfahren, das die Veränderung der militärischen Schutzbereiche für die Verteidigungsanlage Spangdahlem zum Ziel hat.Das Thema war auch auf Ebene der Kommunalpolitik auf der jüngsten Gemeinderatssitzung in Binsfeld aufgeschlagen und diskutiert worden.







