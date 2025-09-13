Winzerehepaar aus Ernst 
Agnes (84) und Leo Klaus (92) lieben Arbeit im Wingert
Immer noch mit Spaß dabei: Agnes und Leo Klaus helfen trotz ihres hohen Alters Sohn und Enkel noch gern bei der Weinlese.
Ulrike Platten-Wirtz

Ende der Woche werden die frühen Trauben im Keller sein. Bei der Ernst ist jede helfende Hand gefragt. Deshalb lassen Agens und Leo Klaus es sich nicht nehmen, Sohn und Enkel im Wingert zu unterstützen. 

. In die Steillage ihres Lieblingsweinbergs, dem Valwiger Herrenberg, trauen sich Agnes und Leo Klaus zwar nicht mehr, doch bei der Lese in den Flachlagen sind die 84-Jährige und ihr 92-jähriger Ehemann immer noch gern dabei. „Wir stehen nicht mehr jeden Tag acht Stunden im Wingert, aber so ganz ohne, das wäre nichts für uns“, gestehen die beiden schmunzelnd. Das Weingut, das Agens und Leo Klaus nach ihrer Hochzeit vor 60 Jahren gemeinsam aufgebaut haben, wird inzwischen von Sohn Peter und Enkel Felix weitergeführt. Doch wenn es um den Geschmack geht, wird der Opa noch immer gern für seine Expertise und jahrelange Erfahrung um Rat gefragt. Überwiegend werden an der Mittelmosel weiße Trauben angebaut, doch die roten sind es, die zuerst im Keller landen. Die frühen Sorten Bacchus und Sauvignon blanc hat Familie Klaus bereits abgeerntet. Jetzt stehen die Dornfelder- und Rivanertrauben an. Mit der Rieslingernte werden die Ernster Winzer erst in den nächsten Wochen beginnen.

