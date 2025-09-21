40 Jahre lang hat Agnetah Olah als Aerobic- und Tanztrainerin etliche Kurse im Kreis Cochem-Zell geleitet. Jetzt verabschiedet sich die 74-Jährige als Übungsleiterin vom TuS Kaisersesch. Doch das soll nicht das Ende ihrer Tanzkarriere sein.
Für unzählige sportliche Frauen im Kreis Cochem-Zell ist der Name „Agi“ ein Begriff. Die agile Aerobic- und Tanztrainerin heißt richtig zwar Agnetah Olah. Doch da Agi wunderbar zu ihrem quirligen Wesen passt, soll sie auch in diesem Artikel so genannt werden.