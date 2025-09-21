Seit 40 Jahren aktiv Agi tanzt und hüpft in Cochem-Zell durchs Leben Brigitte Meier 21.09.2025, 14:00 Uhr

i Als Übungsleiterin für Aerobic hat sich die im Kreis Cochem-Zell als Agi bekannte Agnetah Olah nach 35 Jahren vom TuS Kaisersesch verabschiedet. picture-alliance/dpa (Symbolbild). picture-alliance/ dpa/dpaweb

40 Jahre lang hat Agnetah Olah als Aerobic- und Tanztrainerin etliche Kurse im Kreis Cochem-Zell geleitet. Jetzt verabschiedet sich die 74-Jährige als Übungsleiterin vom TuS Kaisersesch. Doch das soll nicht das Ende ihrer Tanzkarriere sein.

Für unzählige sportliche Frauen im Kreis Cochem-Zell ist der Name „Agi“ ein Begriff. Die agile Aerobic- und Tanztrainerin heißt richtig zwar Agnetah Olah. Doch da Agi wunderbar zu ihrem quirligen Wesen passt, soll sie auch in diesem Artikel so genannt werden.







