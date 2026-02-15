Debatte in Cochem-Zell AfD: Kreis soll über Notfallversorgung informieren Dieter Junker 15.02.2026, 12:00 Uhr

Die Debatte um die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell geht weiter. Seit Tagen stellen verschiedene Parteien ihre Positionen dar. Jetzt meldet sich die AfD zu Wort.

Seit Tagen wird im Kreis Cochem-Zell kontrovers über die Notfallversorgung, vor allem die Stationierung eines nachtflugtauglichen ADAC-Rettungshubschraubers in der Nähe des Kreises, diskutiert. Die AfD hat nun für die nächste Kreistagssitzung einen Antrag eingebracht, mit dem die Kreisverwaltung unter anderem aufgefordert wird, die aktuelle Situation der Luftrettungsstrukturen darzustellen.







