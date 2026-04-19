Gesund an der Mosel: Ärztin will Praxis in Lieser fit für die Zukunft machen
Gesund an der Mosel
Ärztin will Praxis in Lieser fit für die Zukunft machen
Katharina Fricker hat in Heidelberg studiert, in Baltimore gearbeitet und ist wegen Familie und Freunden an die Mosel zurückgekehrt. Nun leitet sie hier eine Hausarztpraxis.
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Lieser. Sie trägt in der Sprechstunde den weißen Kittel und ein Stethoskop – ganz bewusst. Was sie damit nicht verbindet: ein öffentliches Image. Aber sie nimmt ihren Beruf ernst und die Rolle, die sie im Moselort übernimmt: Drei Jahre war Dr.