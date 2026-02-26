Wahl angefochten
Ärger im Paradies: Wahl-Zoff in Eifelgemeinde
Malerisch liegt das Örtchen Diefenbach im Seitental der Alf gelegen.
Es könnte alles so schön sein im 90-Seelen-Örtchen Diefenbach in der VG Traben-Trarbach. Doch immer wieder gibt’s Streit – aktuell um die Wahl des Ersten Beigeordneten.

Diefenbach. Stille, reichlich Natur, viele Tiere, eine weitläufige Landschaft: In Diefenbach in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach lebt’s sich idyllisch. Nicht einmal 100 Menschen leben hier, der Gemeinderat hat nur sechs Mitglieder.

Darum dreht sich der Streit in Diefenbach in der Eifel

So ganz romantisch scheint es hier deshalb aber trotzdem nicht immer zuzugehen.

