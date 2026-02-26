Wahl angefochten Ärger im Paradies: Wahl-Zoff in Eifelgemeinde Ursula Bartz 26.02.2026, 14:00 Uhr

i Malerisch liegt das Örtchen Diefenbach im Seitental der Alf gelegen. TV/Manfred Condné

Es könnte alles so schön sein im 90-Seelen-Örtchen Diefenbach in der VG Traben-Trarbach. Doch immer wieder gibt’s Streit – aktuell um die Wahl des Ersten Beigeordneten.

Diefenbach. Stille, reichlich Natur, viele Tiere, eine weitläufige Landschaft: In Diefenbach in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach lebt’s sich idyllisch. Nicht einmal 100 Menschen leben hier, der Gemeinderat hat nur sechs Mitglieder. Darum dreht sich der Streit in Diefenbach in der Eifel So ganz romantisch scheint es hier deshalb aber trotzdem nicht immer zuzugehen.







