Nach mehr als 40 Jahren Änderungsschneiderei in Cochem schließt Ulrike Platten-Wirtz 09.01.2026, 08:09 Uhr

i Seit 43 Jahren führen Müslime und Sadik Catalkaya ihre Änderungsschneiderei in Cochem. Ulrike Platten-Wirtz

Vor mehr als 40 Jahren sind Sadik und Müslime Catalkaya aus der Türkei an die Mosel gekommen und haben in Cochem eine Änderungsschneiderei eröffnet. Zum 31. März ist Schluss, ohne dass es einen Nachfolger gibt. Ein Verlust für die Stadt.

Sie kürzen, ändern, setzen Reißverschlüsse ein und reparieren Nähte: Seit mehr als 40 Jahren arbeiten Sadik und Müslime Catalkaya Seite an Seite in ihrer Änderungsschneiderei zwischen etlichen Rollen mit bunten Garnen, Nähmaschinen und Bügelbrett. Ende März gibt das Ehepaar das Geschäft in der Ravenéstraße in Cochem auf.







