Fröhliche Mienen in Moselstadt Adventslauf Zell: Freude regiert auf und an der Strecke Alfons Benz 15.12.2025, 14:00 Uhr

i In voller Montur absolvieren die Firefighter Bremm den Adventslauf in Zell. Alfons Benz

Fröhlich und selig – diese beiden Attribute gehören genauso zur (Vor-)Weihnachtszeit wie der Adventslauf in Zell. Wieso das alles so wunderbar zueinanderpasst, das wurde bei der jüngsten Auflage einmal mehr sonnenklar.

„Das ist ganz großes Kino hier und deshalb kommen wir jedes Jahr“, sprudelte es aus Sabine Fuhrmann aus Faid hervor und sie vertrat damit die einhellige Meinung der vielen Hundert begeisterten Zuschauer in der Zeller Altstadt beim Anfeuern der Läufer von jung bis ganz alt beim 19.







Artikel teilen

Artikel teilen