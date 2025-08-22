Telefonbetrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um an das Geld von Menschen zu kommen. Aktuell sind sie verstärkt in der Eifel aktiv, vor allem in Büchel.

Seit Freitagvormittag häufen sich betrügerische Anrufe in Büchel und in den benachbarten Orten. Das teilt die Polizeiinspektion Cochem mit: „Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und warnen vor Einbrechern.“ Die Betrüger raten demnach, dass die Menschen aus Sicherheitsgründen Fenster und Türen verschließen sollen. „Im weiteren Verlauf des Gespräches versuchen die falschen Polizeibeamten herauszufinden, ob im Haus oder in der Wohnung Bargeld und Wertgegenstände aufbewahrt werden“, sagt die Polizei. Durch eine geschickte Gesprächsführung sollen die gutgläubigen Wohnungsinhaber zur Übergabe der Werte an die falschen Polizeibeamten überredet werden.

„Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie direkt auf und beenden Sie das Gespräch“, sagt die Polizeiinspektion Cochem. „Geben Sie keine Auskünfte zu ihren Vermögensverhältnissen. Lassen Sie sich auch nicht durch die Nummernanzeige auf dem Telefon täuschen, auch diese werden immer durch diese Tätergruppen manipuliert.“

Grundsätzlich sollte man immer kritisch sein, wenn Unbekannte anrufen und sich unter einem vermeintlichen Vorwand als Polizeibeamte oder Bankmitarbeiter ausgeben. Der dringende Appell der Polizei lautet: „Sobald Ihnen etwas seltsam vorkommt, beenden Sie das Gespräch.“ Und: „Sprechen Sie auch in der Familie und in der Nachbarschaft über diese Anrufe, damit auch andere vor solchen Betrugsmaschen gewarnt werden.“