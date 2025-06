Sie war eine ganz und gar ungewöhnliche Frau. Couragiert, selbstlos, zielstrebig. Mit einem sehr ungewöhnlichen Lebensweg. Nun trauern viele Menschen um Annemarie Hofer, die in Bolivien viele Jahre lang Bildungs- und Gesundheitsprojekte für die indigene Bevölkerung aufgebaut hat. Zahlreiche Menschen aus der Eifel und auch HELFT UNS LEBEN, die Leserinitiative unserer Zeitung, haben sie bei den Maßnahmen unterstützt. Annemarie Hofer ist nach langer Krankheit am 25. Mai im Alter von 90 Jahren gestorben.

Es ist November 2008, als sich ein kleines Team unserer Zeitung auf die Reise in die bolivianischen Anden vorbereitet. Was sollen wir der Ärztin mitbringen? „Maggi“, empfiehlt Luise Gerhartz aus Auderath. Sie ist eng mit Annemarie Hofer befreundet und koordiniert für sie viele Spendenaktionen in der Eifel. Also kaufen wir die Flüssigwürze in einem großen Kanister und packen ihn in unsere Koffer für die 10.490 Kilometer weite Reise. Im bolivianischen Cochabamba auf einer Höhe von 2500 Metern werden wir Annemarie Hofer treffen.

i Annemarie Hofer, "la doctora alemán", steht 2008 vor einem Arztzimmer in den Bergen von Cochabamba. Kevin Ruehle. Kevin Rühle

Annemarie Hofer hatte ein großes Talent: Sie fand sich in allen Welten zurecht. Sie hatte keine Angst vor Neuanfängen, denn sie musste oft in ihrem Leben neu anfangen. Geboren wurde sie im August 1934 im schlesischen Guttentag, einer Kleinstadt im heutigen Polen. Mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern musste sie 1945 flüchten. Was genau auf der Flucht passierte, erzählte sie nie. Zu schmerzhaft waren die Erinnerungen – bis zuletzt. Aber was Menschen anderen Menschen antun können, das hat sie erlebt.

Die Familie lässt sich zunächst in Braunschweig nieder. Der Vater kehrt aus der Kriegsgefangenschaft zurück und baut eine Wäscherei auf. Doch er träumt davon, nach Amerika auszuwandern – und schickt seine beiden ältesten Kinder vor: Annemarie und ihren Bruder. Sie hält sich mit Babysitter-Jobs über Wasser, später arbeitet sie sieben Jahre für die Royal Air Force in Kanada. Ihren kanadischen Pass behält sie übrigens bis zuletzt – denn man weiß ja nie. Gewiss ist nur das Ungewisse.

i Sie hat oft in ihrem Leben neu angefangen: Annemarie Hofer. Kevin Ruehle. Kevin Rühle

Nach vielen Jahren in Übersee kehrt Annemarie Hofer nach Deutschland zurück – und sieht ihre Familie zum ersten Mal wieder. Aber was soll sie nun tun? Sie geht zwei Jahre ins Kloster der Steyler Missionsschwestern, doch was sie sucht, findet sie dort nicht. „Ich hatte zu viele Fragen, ich war zu aufsässig“, sagt sie unserer Zeitung. Und: „Ich habe viele wichtige Entscheidungen in meinem Leben getroffen, weil ich mich über etwas geärgert habe.“ In Marburg studiert sie Medizin, promoviert und macht ihren Facharzt in Anästhesie. „Wenn sie sich was vorgenommen hat, hat sie das durchgezogen“, sagt Luise Gerhartz über ihre Freundin. Schon damals steht für Annemarie Hofer fest: „Mit 60 gehe ich in Rente und dann in die Dritte Welt.“

„La doctora alemán“

Annemarie Hofer arbeitet zunächst im Krankenhaus in Daun, dann in einer Hausarztpraxis in Ulmen. Und als sie 60 Jahre alt ist, verkauft sie kurzerhand all ihre Wertgegenstände, wandert nach Bolivien aus und investiert ihr Privatvermögen in die Hilfe für die Menschen, die noch nie zuvor einen Arzt gesehen haben. So wird sie in Cochabamba „la doctora alemán“, die deutsche Ärztin. „Uns ging es nach dem Krieg so gut, es war eine Art Schuld, die ich tilgen wollte“, sagt sie unserer Zeitung.

In den Anden, auf mehr als 4100 Metern Höhe, behandelt sie Indios in einer Dorfschule. 1999 gründet sie den Verein „Cristo Vive“, baut Gesundheitszentren auf, schafft Krankenwagen an und hält kostenlose Sprechstunden ab. Dabei wird ihr schnell klar, wie sehr Gesundheit, Bildung und Einkommen zusammenhängen. 2001 beträgt die Analphabetenrate in Bolivien noch 13,4 Prozent. Rund 60 Pro­zent der Menschen le­ben un­ter­halb der Ar­muts­gren­ze.

i Annemarie Hofer: "Es war eine Art Schuld, die ich tilgen wollte.“ Kevin Ruehle. Kevin Rühle

2008 brettert Annemarie Hofer mit dem RZ-Team in einem Geländewagen von Cochabamba aus hoch in die Anden, schaltet den Allradantrieb an, hört Beethovens Pastorale Sinfonie und erzählt von der Lebenswelt der Indios, in der Götter und Geister noch sehr lebendig sind. Der Aberglaube hat den mit Gewalt aufgezwungenen christlichen Glauben überdauert und sich mit dem Katholizismus vermischt. Ob die Ernte gut ausfällt, die Viehzucht gelingt oder die Familie gesund bleibt, hängt von Göttern ab, die man freundlich stimmen muss. In einer aufwendigen Zeremonie werden dazu Kokablätter verstreut und getrocknete Lamaföten auf einem Tuch mit Zuckergebäck verbrannt. Später zeigt uns Annemarie Hofer die getrockneten Lamaföten auf einem Marktstand, wo sie zum Verkauf angeboten werden. Sie urteilt nicht über die Menschen, sondern nimmt sie in ihrer Lebenswirklichkeit an.

i Annemarie Hofer steht vor einer Schule in Cochabamba, die dank ihr aufgebaut worden ist. Kevin Rühle

2016 kehrt sie, inzwischen an Krebs erkrankt, nach Deutschland zurück – und lebt bei ihrer Freundin Luise Gerhartz in Auderath. Ein Jahr zuvor ist ihr letztes großes Werk in Bolivien eingeweiht worden: ein großes Jugendhaus für Kinder und Jugendliche. Gebaut wurde es mit Unterstützung von Heike und Gerd Ternes aus Ulmen, finanziert über Spenden und mit Geld aus dem Entwicklungsministerium. Dank Annemarie Hofer sind außerdem zwei Internate, ein Ausbildungszentrum und drei Kindergärten errichtet worden. Im Juni 2018 erhält sie von der damaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer für ihr humanitäres Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Annemarie Hofer hat die Wälder der Eifel geliebt. „Dort herrscht eine Atmosphäre wie in einem Dom“, sagte sie einmal in einem RZ-Gespräch. Das Rauschen der Wälder möge sie auch auf ihrer letzten großen Reise begleitet haben.